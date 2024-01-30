Ермак, Кулеба и Сийярто встретились с лидерами венгерской общины Закарпатья для укрепления украинско-венгерских отношений

В Ужгороде Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто провели встречу с лидерами венгерской общины Закарпатья и представителями церквей. О ходе встречи сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на встречу с лидерами венгерской общины Закарпатья и представителями церквей в Ужгород приехал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Андрей Ермак поблагодарил представителей венгерской общины за встречу и совместные усилия на пути к победе над российским агрессором.

Очень важно, что Венгрия безусловно поддерживает нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность. Есть вопросы, но по этой ужасной войне они не являются такими, что их невозможно решить. Договорились, что мы никому, особенно нашим врагам, не дадим шанса даже подумать, что у дружественных соседей, стран, которые имеют такую большую историю, есть вопросы, которые сегодня могут использовать против нас и против Венгрии. - заявил руководитель Офиса Президента.

Андрей Ермак отметил, что украинская и венгерская стороны уже начали переговоры по подготовке встречи Президента Владимира Зеленского и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Есть сроки для комиссии, которая существует на уровне министров иностранных дел: десять дней - проработать все вопросы, которые сегодня поднимались. И за десять дней мы будем иметь понимание, что и как быстро можно решить для того, чтобы перейти к тому, чтобы открыть новую страницу в наших отношениях. - рассказал глава Офиса Главы государства.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии отметил, что никогда до этого дня не имел возможности встретиться с представителями венгерской общины, проживающих на территории Украины, поэтому эту встречу он воспринимает как очень позитивный знак.

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Петер Сийярто также отметил, что в сотрудничестве с венгерской общиной были сформулированы 11 пунктов, среди прочего, и по использованию языка национального меньшинства во всех сферах жизни, восстановление статуса национальной школы и возможности сдачи экзаменов на аттестат зрелости на венгерском языке. Эти вопросы были переданы представителям Украины и через десять дней будут обсуждены на украинско-венгерском межправительственном уровне.

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Депутат Закарпатского областного совета от Закарпатской областной организации "КМКС" - Партии венгров Украины Юдита Петеи со своей стороны отметила, что встреча с министром иностранных дел Венгрии на Закарпатье - это историческое событие, потому что венгерская община услышана. Она поблагодарила украинских чиновников за понимание потребностей венгерского национального меньшинства в регионе.

Вы на нас можете полагаться, потому что мы - равноправные граждане Украины, законопослушные, честные, преданные. Мы здесь есть и будем. И можете на нас рассчитывать. - сказала Юдита Петеи.

Председатель Закарпатского венгроязычного педагогического общества, депутат Закарпатского областного совета от Закарпатской областной организации "КМКС" - Партии венгров Украины Ильдико Орос положительно оценила изменения в отношениях между Венгрией и Украиной. В частности, она отметила, что к преодолению проблем региона привлекаются этнические венгры.

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Депутат также выразила убеждение, что такой подход будет способствовать преодолению проблем, и констатировала, что, хотя частично они остаются, но преодоление уже происходит. Также Ильдико Орос передала ряд предложений членам межправительственной комиссии, которые непосредственно будут работать над решением проблемных вопросов.