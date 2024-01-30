Ермак, Кулеба и Сийярто встретились с лидерами венгерской общины Закарпатья для укрепления украинско-венгерских отношений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  208907 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  270721 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  248038 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  276619 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  261981 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218985 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Новости по теме

Ермак, Кулеба и Сийярто встретились с лидерами венгерской общины Закарпатья для укрепления украинско-венгерских отношений

В Ужгороде украинские и венгерские чиновники, в частности Андрей Ермак, Петер Сийярто, и Дмитрий Кулеба встретились с лидерами венгерской общины Закарпатья, чтобы обсудить вопросы, важные для венгерского меньшинства. Они договорились работать над решением спорных вопросов и двигаться вперед в двусторонних отношениях между странами.

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Ермак, Кулеба и Сийярто встретились с лидерами венгерской общины Закарпатья для укрепления украинско-венгерских отношений

В апреле руководители украинской полиции начнут в Эстонии обучение современным практикам управления и организации

Эстонский центр международного развития (ESTDEV) и Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) подписали соглашение о партнерстве для повышения управленческого потенциала Главного управления Национальной полиции Украины и региональных подразделений патрульной полиции.

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В апреле руководители украинской полиции начнут в Эстонии обучение современным практикам управления и организации

Сумщина: из-за обстрелов россиян четыре человека погибли, один травмирован

Четыре человека погибли, и еще один получил ранения из-за атак российских военных Сумской области. В частности, жертва российской агрессии стали жители Юнаковской и Зноб-Новгородской общин.

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Сумщина: из-за обстрелов россиян четыре человека погибли, один травмирован

россияне обстреляли пригород Херсона, попали в жилой дом - ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли жилой дом на окраине Херсона, в результате чего возник пожар. В тот же вечер в Херсоне были слышны взрывы, а также российские обстрелы города Берислав.

Война •   •  29022 просмотра
россияне обстреляли пригород Херсона, попали в жилой дом - ГСЧС

Послы ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины

Послы стран ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины. Об этом сообщила Бельгия, которая председательствует в Совете ЕС.

Война •   •  34628 просмотра
Послы ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины

Глава МИД Канады посетит Молдову и Польшу для обсуждения поддержки Украины

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Молдову и Польшу с 29 января по 1 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Она планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и возможности дальнейшего сотрудничества против угроз со стороны России и Беларуси.

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Глава МИД Канады посетит Молдову и Польшу для обсуждения поддержки Украины

Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Премьер-министра Люксембурга Люка Фридена за поддержку Люксембурга в создании ИТ-коалиции и присоединении к коалиции по истребителям F-16. Они также обсудили послевоенное восстановление Украины и замораживание российских активов для ее финансирования.

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Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16

Каннабис в слоиках: в Запорожье полицейские разоблачили трех любителей "травки"

В Запорожье полиция разоблачила трех человек, которые незаконно хранили у себя дома около 200 и 400 граммов высушенных растений каннабиса. Изъятые вещества направлены на экспертизу для определения окончательного обвинения подозреваемым.

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Каннабис в слоиках: в Запорожье полицейские разоблачили трех любителей "травки"

Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине - Демченко

На северных границах с рф пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина. Но также есть активность вражеских ДРГ на Харьковщине. Об этом рассказал в эфире программы "Линия фронта" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко

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Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине - Демченко

Зеленский: Ключевая цель 2023 года - превзойти врага по качеству работы беспилотников

Зеленский заявил, что ключевой задачей на 2023 год для Украины является сохранение преимущества над Россией в операциях с использованием беспилотников. По его словам, Украина должна разрабатывать лучшие беспилотники, чтобы спасать жизни солдат и опережать российские войска.

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Зеленский: Ключевая цель 2023 года - превзойти врага по качеству работы беспилотников