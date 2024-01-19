Ермак обсудил с Сийярто подготовку встречи, запланированной на конец января

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

Стороны обсудили подготовку встречи, которая должна состояться 29 января в Ужгороде. С украинской стороны в ней планируют принять участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса Главы государства.

"Мы настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между нашими государствами", - отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента также поблагодарил Петера Сийярто за участие Венгрии во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира, которая состоялась в Давосе.

Ранее УНН сообщал, что Кулеба и Ермак встретятся с венгерским премьером Сийярто в Ужгороде, чтобы спланировать встречу Зеленского с Орбаном.