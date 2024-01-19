Єрмак обговорив з Сіярто підготовку зустрічі, запланованої на кінець січня

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Про це УНН повідомляє із посиланням на преслужбу ОП.

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Сторони обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в ній планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Глави держави.

"Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами", – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також подякував Петеру Сіярто за участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

Раніше УНН повідомляв, що Кулеба та Єрмак зустрінуться з угорським прем'єром Сійярто в Ужгороді, щоб спланувати зустріч Зеленського з Орбаном.