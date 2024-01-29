Сразу создать унифицированную формулу не сможем, будут двусторонние соглашения о множественном гражданстве - Мезенцева

Украина будет заключать двусторонние соглашения для урегулирования множественного гражданства, сообщила в эфире канала Рада, нардеп фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, отметив, что для примера будет рассмотрен опыт в других государствах. Она также дополнила, что некоторые моменты удастся приблизить раньше, чем само членство в ЕС, передает УНН.

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По словам Мезенцевой, "сразу для 60-ти плюс стран сделать унифицированную формулу" Украина не может, впрочем все это будет заключаться в двусторонних соглашениях.

(Двусторонние соглашения) ратифицируются. Нам надо будет их сделать, написать - сказала представитель фракции "Слуга народа".

Нардеп отметила, что с момента начала вооруженной агрессии, многие украинцы вернулись к тому, чтобы прямо защищать государство на полях боя, и для того, чтобы быть полезными на своей земле, открывать предприятия и развивать их

Она также отметила, что есть вопросы, которые касаются и малого и среднего предпринимательства, - "специальных программ от Минэкономики и не только; тех совещаний, которые мы проводим с профильными комитетами, общей государственной политики".

Мы не изобретаем велосипед, это уже работает в других государствах. Мы уже в Европейской семье, но приближаем некоторые моменты раньше, чем само членство в ЕС - сказала Мария Мезенцева.

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