Сразу создать унифицированную формулу не сможем, будут двусторонние соглашения о множественном гражданстве - Мезенцева
Украина подпишет двусторонние соглашения для урегулирования многих вопросов гражданства, а не создаст унифицированную формулу, считает народный депутат Мария Мезенцева. Она заявила, что Украина будет учитывать опыт других стран, но некоторые аспекты приблизит к себе еще до вступления в ЕС.
россияне 8 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены двое молодых людей, есть разрушения
российские войска 8 раз атаковали Днепропетровскую область Украины, ранив 2 молодых людей. Дополнительные удары с беспилотников и артиллерии были нацелены на район Никополя, повредив дома и инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Венгрия просит Украину вернуть венгерскому нацменьшинству все те права, которые были до 2015 года - Сийярто
Венгрия просит Украину восстановить права венгерского меньшинства Закарпатья, которые были ограничены в 2015 году, включая статус венгерских национальных школ, возможность сдавать экзамены на венгерском языке, а также свободное использование венгерского языка в высшем образовании и культуре. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии во время встречи с украинскими чиновниками.
Украина и Канада провели переговоры по соглашению о гарантиях безопасности
Глава делегации канадской стороны политический директор МИД Канады отметила непоколебимость и готовность Канады стоять бок о бок с Украиной к преодолению российской агрессии.
Армейцы рф обстреляли Сумскую область: трое погибших и один раненый, многочисленные разрушения
В результате российского обстрела в Сумской области погибло 3 человека и 1 был ранен, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, включая почтовое отделение, пекарню, магазин и жилые дома. Атака была направлена на Зноб-Новгородскую общину с применением минометов и реактивных систем залпового огня.
Украина и Венгрия соберут спецкомиссию для окончательного решения вопросов по правам нацменьшинств
Украина и Венгрия договорились создать комиссию для окончательного урегулирования вопросов, касающихся прав национальных меньшинств. Комиссия будет иметь 10 дней для того, чтобы представить понимание того, как решить вопросы, поднятые Венгрией по защите прав меньшинств.
Эвакуация в Донецкой области: из 9 сел планируют вывезти более 70 детей
Министерство реинтеграции Украины сообщило, что из 9 населенных пунктов Донецкой области будет принудительно эвакуировано 135 человек, в том числе 73 ребенка. Они будут переселены в Житомирскую и Закарпатскую области и обеспечены бесплатным жильем, помощью и поддержкой.
На Львовщине спасатели достали девочку из болота
На Львовщине спасатели вытащили из болота девочку, которая застряла, пытаясь сократить путь между озерами.
Звезда "Сплетницы" Эд Вествик обручился с актрисой Эми Джексон
Эдвард Вествик, актер, известный по роли в сериале "Сплетница", сделал предложение британской актрисе Эми Джексон. Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав фото, на которых он делает предложение на подвесном мосту.
Более 6 часов продолжались переговоры Кулебы, Ермака и Сийярто - МИД
Кулеба, Ермак и Сийярто провели более 6-часовые переговоры в Ужгороде по украинско-венгерским отношениям.