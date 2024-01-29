Одразу створити уніфіковану формулу не зможемо, будуть двосторонні угоди про множинне громадянство – Мезенцева

Україна укладатиме двосторонні угоди для врегулювання множинного громадянства, повідомила в ефірі каналу Рада, нардеп фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева, зауваживши, що для прикладу буде розглянуто досвід, який є в інших державах. Вона також додала, що деякі моменти вдасться наблизити раніше, ніж само членство у ЄС, передає УНН.

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За словами Мезенцевої, "одразу для 60-ти плюс країн зробити уніфіковану формулу" Україна не може, втім все це буде полягати в двосторонніх угодах.

Нардеп зауважила, що з моменту початку збройної агресії, багато українців повернулися до того, щоб захищати державу на полях бою; а також для того, щоб бути корисними на своїй землі, - відкривати підприємства та розвивати їх.

Нардеп зазначила, що є питання, які стосуються і малого і середнього підприємництва, - "спеціальних програм від Мінекономіки і не тільки; тих нарад, які ми проводимо з профільними комітетами, загальної державної політики".

Ми не винаходимо велосипед, це вже працює в інших державах. Ми вже у Європейській сім’ї, але наближаємо деякі моменти раніше, ніж саме членство у ЄС