Одразу створити уніфіковану формулу не зможемо, будуть двосторонні угоди про множинне громадянство – Мезенцева
Київ • УНН
Україна підпише двосторонні угоди для врегулювання багатьох питань громадянства, а не створить уніфіковану формулу, вважає народний депутат Марія Мезенцева. Вона заявила, що Україна буде враховувати досвід інших країн, але деякі аспекти наблизить до себе ще до вступу в ЄС.
Україна укладатиме двосторонні угоди для врегулювання множинного громадянства, повідомила в ефірі каналу Рада, нардеп фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева, зауваживши, що для прикладу буде розглянуто досвід, який є в інших державах. Вона також додала, що деякі моменти вдасться наблизити раніше, ніж само членство у ЄС, передає УНН.
Деталі
За словами Мезенцевої, "одразу для 60-ти плюс країн зробити уніфіковану формулу" Україна не може, втім все це буде полягати в двосторонніх угодах.
(Двосторонні угоди) ратифікуються. Нам треба буде їх зробити, написати
Нардеп зауважила, що з моменту початку збройної агресії, багато українців повернулися до того, щоб захищати державу на полях бою; а також для того, щоб бути корисними на своїй землі, - відкривати підприємства та розвивати їх.
Нардеп зазначила, що є питання, які стосуються і малого і середнього підприємництва, - "спеціальних програм від Мінекономіки і не тільки; тих нарад, які ми проводимо з профільними комітетами, загальної державної політики".
Ми не винаходимо велосипед, це вже працює в інших державах. Ми вже у Європейській сім’ї, але наближаємо деякі моменти раніше, ніж саме членство у ЄС
Угорщина просить Україну повернути угорській нацменшині усі ті права, що були до 2015 року - Сіярто29.01.24, 18:49 • 56092 перегляди