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Єрмак, Кулеба та Сійярто зустрілися з лідерами угорської громади Закарпаття для зміцнення українсько-угорських відносин

Єрмак, Кулеба та Сійярто зустрілися з лідерами угорської громади Закарпаття для зміцнення українсько-угорських відносин

Київ • УНН

 • 103492 перегляди

В Ужгороді українські та угорські урядовці, зокрема Андрій Єрмак, Петер Сійярто та Дмитро Кулеба зустрілися з лідерами угорської громади Закарпаття, щоб обговорити питання, важливі для угорської меншини. Вони домовилися працювати над вирішенням спірних питань і рухатися вперед у двосторонніх відносинах між країнами.

В Ужгороді Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Петер Сіярто провели зустріч з лідерами угорської громади Закарпаття та представниками церков. Про перебіг зустрічі повідомила пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на зустріч з лідерами угорської громади Закарпаття та представниками церков в Ужгород приїхав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто.

Андрій Єрмак подякував представникам угорської громади за зустріч і спільні зусилля на шляху до перемоги над російським агресором.

Дуже важливо, що Угорщина безумовно підтримує нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Є питання, але щодо цієї жахливої війни вони не є такими, що їх неможливо розв’язати. Домовилися, що ми нікому, особливо нашим ворогам, не дамо шансу навіть подумати, що в дружніх сусідів, країн, які мають таку велику історію, є питання, які сьогодні можуть використовувати проти нас і проти Угорщини. 

 – заявив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зазначив, що українська та угорська сторони вже розпочали перемовини щодо підготовки зустрічі Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Є терміни для комісії, яка існує на рівні міністрів закордонних справ: десять днів – опрацювати всі питання, які сьогодні порушували. І за десять днів ми будемо мати розуміння, що і як швидко можна вирішити для того, аби перейти до того, щоб відкрити нову сторінку в наших відносинах. 

– розповів очільник Офісу Глави держави.

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини зазначив, що ніколи до цього дня не мав змоги зустрітися з представниками угорської громади, які проживають на території України, тож цю зустріч він сприймає як дуже позитивний знак.

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Петер Сіярто також відзначив, що у співпраці з угорською громадою були сформульовані 11 пунктів, серед іншого, й щодо використання мови національної меншини в усіх сферах життя, відновлення статусу національної школи та можливості складання іспитів на атестат зрілості угорською мовою. Ці питання були передані представникам України й за десять днів будуть обговорені на українсько-угорському міжурядовому рівні.

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Депутатка Закарпатської обласної ради від Закарпатської обласної організації "КМКС" – Партії угорців України Юдіта Петеї зі свого боку зазначила, що зустріч із міністром закордонних справ Угорщини на Закарпатті – це історична подія, тому що угорська громада почута. Вона подякувала українським чиновникам за розуміння потреб угорської національної меншини в регіоні.

Ви на нас можете покладатися, тому що ми – рівноправні громадяни України, законослухняні, чесні, віддані. Ми тут є й будемо. І можете на нас розраховувати. 

– сказала Юдіта Петеї.

Голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства, депутатка Закарпатської обласної ради від Закарпатської обласної організації "КМКС" – Партії угорців України Ільдіко Орос позитивно оцінила зміни у відносинах між Угорщиною та Україною. Зокрема, вона зазначила, що до подолання проблем регіону залучаються етнічні угорці.

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Депутатка також висловила переконання, що такий підхід сприятиме подоланню проблем, і констатувала, що, хоч частково вони залишаються, але подолання вже відбувається. Також Ільдіко Орос передала низку пропозицій членам міжурядової комісії, які безпосередньо працюватимуть над розв’язанням проблемних питань.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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