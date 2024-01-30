Єрмак, Кулеба та Сійярто зустрілися з лідерами угорської громади Закарпаття для зміцнення українсько-угорських відносин

В Ужгороді Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Петер Сіярто провели зустріч з лідерами угорської громади Закарпаття та представниками церков. Про перебіг зустрічі повідомила пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на зустріч з лідерами угорської громади Закарпаття та представниками церков в Ужгород приїхав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто.

Андрій Єрмак подякував представникам угорської громади за зустріч і спільні зусилля на шляху до перемоги над російським агресором.

Дуже важливо, що Угорщина безумовно підтримує нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Є питання, але щодо цієї жахливої війни вони не є такими, що їх неможливо розв’язати. Домовилися, що ми нікому, особливо нашим ворогам, не дамо шансу навіть подумати, що в дружніх сусідів, країн, які мають таку велику історію, є питання, які сьогодні можуть використовувати проти нас і проти Угорщини. – заявив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зазначив, що українська та угорська сторони вже розпочали перемовини щодо підготовки зустрічі Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Є терміни для комісії, яка існує на рівні міністрів закордонних справ: десять днів – опрацювати всі питання, які сьогодні порушували. І за десять днів ми будемо мати розуміння, що і як швидко можна вирішити для того, аби перейти до того, щоб відкрити нову сторінку в наших відносинах. – розповів очільник Офісу Глави держави.

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини зазначив, що ніколи до цього дня не мав змоги зустрітися з представниками угорської громади, які проживають на території України, тож цю зустріч він сприймає як дуже позитивний знак.

Угорщина просить Україну повернути угорській нацменшині усі ті права, що були до 2015 року - Сіярто

Петер Сіярто також відзначив, що у співпраці з угорською громадою були сформульовані 11 пунктів, серед іншого, й щодо використання мови національної меншини в усіх сферах життя, відновлення статусу національної школи та можливості складання іспитів на атестат зрілості угорською мовою. Ці питання були передані представникам України й за десять днів будуть обговорені на українсько-угорському міжурядовому рівні.

Одразу створити уніфіковану формулу не зможемо, будуть двосторонні угоди про множинне громадянство – Мезенцева

Депутатка Закарпатської обласної ради від Закарпатської обласної організації "КМКС" – Партії угорців України Юдіта Петеї зі свого боку зазначила, що зустріч із міністром закордонних справ Угорщини на Закарпатті – це історична подія, тому що угорська громада почута. Вона подякувала українським чиновникам за розуміння потреб угорської національної меншини в регіоні.

Ви на нас можете покладатися, тому що ми – рівноправні громадяни України, законослухняні, чесні, віддані. Ми тут є й будемо. І можете на нас розраховувати. – сказала Юдіта Петеї.

Голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства, депутатка Закарпатської обласної ради від Закарпатської обласної організації "КМКС" – Партії угорців України Ільдіко Орос позитивно оцінила зміни у відносинах між Угорщиною та Україною. Зокрема, вона зазначила, що до подолання проблем регіону залучаються етнічні угорці.

Єрмак обговорив з Сіярто підготовку зустрічі, запланованої на кінець січня

Депутатка також висловила переконання, що такий підхід сприятиме подоланню проблем, і констатувала, що, хоч частково вони залишаються, але подолання вже відбувається. Також Ільдіко Орос передала низку пропозицій членам міжурядової комісії, які безпосередньо працюватимуть над розв’язанням проблемних питань.