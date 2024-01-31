Безпекові питання та євроатлантична інтеграція: Єрмак і Расмуссен презентували Міжнародну робочу групу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яка має сприяти руху нашої держави до Альянсу. Про це повідомляється на сайті президента України, пише УНН.

Метою цієї нової групи є насамперед робота з країнами – членами НАТО, з експертним середовищем, політичним середовищем, щоб створити атмосферу, яка допомогла б нашому просуванню на цьому шляху. Україна має амбітні очікування і щодо Вашингтонського саміту НАТО цього року, і кроків, які привели б нас до повноцінного членства, – сказав керівник Офісу Президента.

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Він зауважив, що розпочатий процес укладання двосторонніх угод щодо безпекових зобов’язань із державами – підписантами вільнюської декларації G7 є частиною шляху України до повноцінного членства в НАТО.

За словами Андрія Єрмака, система безпекових угод створює конкретні зобов’язання на випадок можливих агресій у майбутньому та зміцнить нашу оборонну спроможність, але лише повноцінне членство в Альянсі дасть Україні надійну безпеку.

Зі свого боку Андерс Фог Расмуссен зазначив, що ця робоча група працюватиме над визначенням умов, необхідних для отримання Україною запрошення до членства в НАТО, і таймінгом їх виконання.

На його думку, твердження про те, що запрошення України до членства в Альянсі не може відбутися до завершення війни, є небезпечним, тому що дає росії стимул продовжувати агресію, щоб не дати змоги вступити в НАТО. І навпаки: запрошення України до Альянсу відкриває шлях до миру.

Колишній Генсек НАТО наголосив, що "сірі" зони є зонами небезпеки.

Україна є бастіоном захисту від росії. Україна зараз має дуже сильну армію, і вона може зробити свій внесок у НАТО й дуже посилити його, - зазначив він.

Нагадаємо

У липні минулого року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після Вільнюського саміту заявив, що лідери НАТО ухвалили скасувати План дій щодо членства України. Крім цього, вони підтримали надання багаторічної програми допомоги Києву та створення нової Ради НАТО-Україна замість Комісії.

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