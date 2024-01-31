Україна та Італія розпочали обговорення структури проєкту двосторонньої безпекової угоди
Київ • УНН
Україна та Італія обговорили структуру та основні елементи проєкту двосторонньої угоди про безпеку.
У середу 31 січня відбувся черговий раунд переговорів між Україною та Італією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань. Що встигли напрацювати сторони у цих перемовинах розповіли https://www.president.gov.ua/news/vidbuvsya-chergovij-raund-peregovoriv-mizh-ukrayinoyu-ta-ita-88633 у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.
Деталі
Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.
Зазначається, що сьогодні співрозмовники почали обговорення структури проєкту відповідної угоди, її основних елементів та окремих тематичних блоків.
Також вони попередньо погодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.
Зазначимо, черговий раунд переговорів з Італією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди був проведений на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака.
Безпекові питання та євроатлантична інтеграція: Єрмак і Расмуссен презентували Міжнародну робочу групу31.01.24, 09:55 • 15761 перегляд
Додатково
Цього ж дня відбулась зустріч посла Італійської Республіки в Україні П’єр Франческо Дзадзо із представниками українського МВС та ДСНС. Вони говорили про надання Україні гуманітарної та військової допомоги, співпрацю у сфері лікування та реабілітації наших військовослужбовців, а також торкнулись проєктів, що стосуються безпекової ситуації в Україні. Зокрема, закцентувались на питанні гуманітарного розмінування.