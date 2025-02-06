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Украина готова обсудить с Южной Кореей передачу пленных военных из КНДР - посол

Украина готова обсудить с Южной Кореей передачу пленных военных из КНДР - посол

Киев  •  УНН

 • 12142 просмотра

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Украина готова обсудить с Южной Кореей передачу двух пленных северокорейских солдат, захваченных на курщине. Посол Украины в Южной Корее заявил об открытости к диалогу, учитывая угрозу их жизни при возвращении в КНДР.

Украина открыта к переговорам с Южной Кореей относительно возможной передачи ей двух пленных северокорейских солдат, которые были взяты в плен в курской области в январе. Об этом заявил посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в интервью The Korea Times, передает УНН.

Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), а также если они откажутся вернуться обратно, мы открыты для диалога с международными партнерами, в частности Республикой Корея, о возможностях их передачи в третьи страны,

- сказал Пономаренко.

Он ожидает, что Украина будет консультироваться с Южной Кореей относительно способов их передачи, однако он подчеркнул, что если они откажутся быть переданы Южной Корее, а захотят вернуться на родину, то Украина, согласно Женевским конвенциям, будет обязана их репатриировать.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, сообщил, что на Курщине взяли в плен военных из КНДР, двое раненых солдат были доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.

В Службе безопасности Украины сообщили детали о взятых в плен Силами обороны первых военных КНДР, которые воевали против Украины на Курщине, и показали видео.

20 января Зеленский показал видео общения пленных северокорейских солдат со следователями СБУ.

Зеленский также заявлял о готовности Украины передать северокорейских военных, которых украинские бойцы взяли в плен - в обмен на освобождение украинских военных из российского плена.

Павел Башинский

Павел Башинский

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