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Україна готова обговорити з Південною Кореєю передачу полонених військових з КНДР - посол

Україна готова обговорити з Південною Кореєю передачу полонених військових з КНДР - посол

Київ • УНН

 • 36590 перегляди

Україна готова обговорити з Південною Кореєю передачу двох полонених північнокорейських солдатів, захоплених на курщині. Посол України в Південній Кореї заявив про відкритість до діалогу, враховуючи загрозу їхньому життю при поверненні до КНДР.

Україна відкрита до переговорів з Південною Кореєю щодо можливої ​​передачі їй двох полонених північнокорейських солдатів, які були взяті в полон в Курській області у січні. Про це заявив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко в інтерв'ю The Korea Times, передає УНН.

Враховуючи загрозу життю та свободі північнокорейських військовослужбовців у разі їх репатріації до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), а також якщо вони відмовляться повернутися назад, ми відкриті для діалогу з міжнародними партнерами, зокрема Республікою Корея, щодо можливостей їх передачі до третіх країн,

- сказав Пономаренко.

Він очікує, що Україна буде консультуватися з Південною Кореєю щодо способів їх передачі, проте він наголосив, що якщо вони відмовляться бути передані Південній Кореї, а захочуть повернутися на батьківщину, то Україна, відповідно до Женевських конвенцій, буде зобов’язана їх репатріювати.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 січня, повідомив, що на курщині взяли в полон військових з КНДР, двоє поранених солдатів були доставлені до Києва, отримують медичну допомогу та спілкуються зі слідчими СБУ.

У Службі безпеки України повідомили деталі про взятих у полон Силами оборони перших військових КНДР, які воювали проти України на курщині, і показали відео.

20 січня Зеленський показав відео спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ.

Зеленський також заявляв про готовність України передати північнокорейських військових, яких українські бійці взяли в полон -в обмін на звільнення українських військових з російського полону.

Павло Башинський

Павло Башинський

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