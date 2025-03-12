Украина делает ставку на американский СПГ, поскольку потребности в импорте газа растут - СМИ

Украина может импортировать большие объемы американского газа в этом году через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Об этом заявил Оператор ГТС Украины, поскольку Киев борется с последствиями российских атак на свою инфраструктуру, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что импорт газа из США в Украину имеет потенциал для укрепления экономического партнерства с Вашингтоном, а наличие американского газа в хранилищах Украины может сдержать российские атаки.

Дмитрий Липпа, глава газового оператора Украины, сообщил Reuters в интервью, что Украина может импортировать не менее 4 миллиардов кубометров газа в период с апреля по октябрь.

Расчеты Reuters, основанные на средних ценах на газ, показывают, что общая сумма импорта составит не менее 1 миллиарда долларов.

Из общего объема импорта через Европу до половины будет составлять СПГ, поставляемый на европейские терминалы, а не трубопроводный газ, и из этого, как сказал Липпа, как можно больше может быть из Соединенных Штатов.

"Если взять политический аспект, то для нас лучше привезти как можно больше (американского СПГ) в Польшу и постепенно поставлять его к нам", — сказал Липпа в интервью, одобренном для публикации в среду.

Геополитическая ситуация означала, что американский СПГ может быть предпочтительнее, чем, например, конкурирующий катарский СПГ, сказал Липпа, при условии, что разница в цене не будет значительной.

Добавим

Украина была основным трубопроводным транзитным маршрутом для российского газа до начала этого года, когда истек срок действия транзитного соглашения между двумя странами, лишив россию доходов от транзитных сборов.

Украина также имеет крупные подземные хранилища газа, и Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Белый дом обсуждали использование этих площадок для хранения американского СПГ, который мог бы заменить часть западноевропейского газа, на который полагается Украина.

В последние недели российские войска усилили атаки на украинскую газовую инфраструктуру — добычу и подземные хранилища, — что сократило добычу газа в Украине и ограничило ее возможности по извлечению топлива из хранилищ.

До последних атак Украина добывала 52–53 млн кубометров газа в день, но высокопоставленный источник в отрасли сообщил, что атаки сократили добычу на 40%, что вынудило Киев увеличить импорт. Часть добычи была восстановлена, но чиновники отказались предоставить обновленные данные.

В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону 2025–2026 годов Украина обычно начинает закачивать газ в хранилища, когда заканчивается текущий пиковый сезон спроса, примерно в апреле, поскольку температура повышается, а потребление начинает снижаться.

По оценкам чиновников по энергетике, к середине октября Украине необходимо иметь в резерве не менее 13 млрд кубометров газа для бесперебойного прохождения зимнего сезона.

Липпа заявил, что СПГ может поставляться в Украину с терминалов в Германии, Греции, Литве и Польше. Польские и литовский маршруты были самыми дешевыми, но Липпа заявил, что Украине также придется использовать другие трубопроводы, поскольку польский соединительный трубопровод позволяет импортировать только до 7 миллионов кубометров в день по сравнению со спросом в 20-25 миллионов.

Напомним

Белый дом возглавил переговоры о прекращении более чем трехлетней войны, которая последовала за вторжением России в Украину. Киев заявил, что готов принять предложение о прекращении огня во вторник, но Москва еще не согласилась на сделку.