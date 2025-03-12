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Україна робить ставку на американський СПГ, оскільки потреби в імпорті газу зростають - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21215 перегляди

Україна може імпортувати до 4 млрд кубометрів газу з США через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Це зміцнить партнерство з Вашингтоном і стримає російські атаки.

Україна робить ставку на американський СПГ, оскільки потреби в імпорті газу зростають - ЗМІ

Україна може імпортувати великі обсяги американського газу цього року через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Про це заявив Оператор ГТС України, оскільки Київ бореться з наслідками російських атак на свою інфраструктуру, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що імпорт газу з США в Україну має потенціал для зміцнення економічного партнерства з Вашингтоном, а наявність американського газу в сховищах України може стримати російські атаки.

Дмитро Липпа, голова газового оператора України, повідомив Reuters в інтерв'ю, що Україна може імпортувати не менше 4 мільярдів кубометрів газу в період з квітня по жовтень.

Розрахунки Reuters, засновані на середніх цінах на газ, показують, що загальна сума імпорту складе не менше 1 мільярда доларів.

З загального обсягу імпорту через Європу до половини становитиме СПГ, що поставляється на європейські термінали, а не трубопровідний газ, і з цього, як сказав Липпа, якомога більше може бути зі Сполучених Штатів.

"Якщо взяти політичний аспект, то для нас краще привезти якомога більше (американського СПГ) до Польщі і поступово поставляти його до нас", — сказав Липпа в інтерв'ю, схваленому для публікації в середу.

Геополітична ситуація означала, що американський СПГ може бути кращим, ніж, наприклад, конкуруючий катарський СПГ, сказав Липпа, за умови, що різниця в ціні не буде значною.

Додамо

Україна була основним трубопровідним транзитним маршрутом для російського газу до початку цього року, коли закінчився термін дії транзитної угоди між двома країнами, позбавивши росію доходів від транзитних зборів.

Україна також має великі підземні сховища газу, і Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ і Білий дім обговорювали використання цих майданчиків для зберігання американського СПГ, який міг би замінити частину західноєвропейського газу, на який покладається Україна.

В останні тижні російські війська посилили атаки на українську газову інфраструктуру — видобуток і підземні сховища, — що скоротило видобуток газу в Україні і обмежило її можливості з вилучення палива зі сховищ.

До останніх атак Україна видобувала 52–53 млн кубометрів газу в день, але високопоставлене джерело в галузі повідомило, що атаки скоротили видобуток на 40%, що змусило Київ збільшити імпорт. Частину видобутку було відновлено, але чиновники відмовилися надати оновлені дані.

В рамках підготовки до зимового опалювального сезону 2025–2026 років Україна зазвичай починає закачувати газ в сховища, коли закінчується поточний піковий сезон попиту, приблизно в квітні, оскільки температура підвищується, а споживання починає знижуватися.

За оцінками чиновників з енергетики, до середини жовтня Україні необхідно мати в резерві не менше 13 млрд кубометрів газу для безперебійного проходження зимового сезону.

Липпа заявив, що СПГ може поставлятися в Україну з терміналів в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Польські та литовський маршрути були найдешевшими, але Ліппа заявив, що Україні також доведеться використовувати інші трубопроводи, оскільки польський з'єднувальний трубопровід дозволяє імпортувати тільки до 7 мільйонів кубометрів в день в порівнянні з попитом в 20-25 мільйонів.

Нагадаємо

Білий дім очолив переговори про припинення більш ніж трирічної війни, яка послідувала за вторгненням росії в Україну. Київ заявив, що готовий прийняти пропозицію про припинення вогню у вівторок, але москва ще не погодилася на угоду.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаЕкономікаПолітика
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