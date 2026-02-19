Украина активно строит инфраструктуру - Зеленский о борьбе с коррупцией
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно строит антикоррупционную инфраструктуру и борется со случаями коррупции. Он подчеркнул, что Россия будет использовать вопрос коррупции для дезинформации и раскола общества.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина строит большую антикоррупционную инфраструктуру, а также продолжает бороться со случаями коррупции. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает УНН.
Детали
Как отметил Зеленский, он старается быть "максимально честным во всем и со всеми".
Я, конечно, знаю, что совершаю ошибки, как и каждый человек, который пытается что-то сделать в этой жизни, и когда любые газеты и СМИ в Украине или где-либо еще говорят о каких-то случаях коррупции, то вот мой ответ: мы боремся с этим, и такие случаи есть, да, но мы строим большую антикоррупционную инфраструктуру
Также Президент Украины добавил, что россияне будут и дальше "подливать масла в огонь", а именно - поднимать вопросы о трудностях в Украине, в частности, в вопросах коррупции. Они будут делать это с целью разделить украинское общество.
Нам понятно, что происходит, что делает Россия. И я думаю, что американцы по большей части это чувствуют. Они чувствуют, где есть правда, а где нет, где есть дезинформация, где есть реальные проблемы в Украине
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для проведения выборов в Украине нужно несколько месяцев, а не недель, как считают россияне.