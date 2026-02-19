Украина активно строит инфраструктуру - Зеленский о борьбе с коррупцией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина строит большую антикоррупционную инфраструктуру, а также продолжает бороться со случаями коррупции. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает УНН.

Как отметил Зеленский, он старается быть "максимально честным во всем и со всеми".

Я, конечно, знаю, что совершаю ошибки, как и каждый человек, который пытается что-то сделать в этой жизни, и когда любые газеты и СМИ в Украине или где-либо еще говорят о каких-то случаях коррупции, то вот мой ответ: мы боремся с этим, и такие случаи есть, да, но мы строим большую антикоррупционную инфраструктуру