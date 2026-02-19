$43.260.09
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 17045 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 46686 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 43647 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 54492 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 34892 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 24993 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 27322 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 26780 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18886 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 19586 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 54492 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
Україна активно будує інфраструктуру - Зеленський про боротьбу з корупцією

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно будує антикорупційну інфраструктуру та бореться з випадками корупції. Він наголосив, що росія використовуватиме питання корупції для дезінформації та розколу суспільства.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна будує велику антикорупційну інфраструктуру, а також продовжує боротися з випадками корупції. Про це він розповів в інтерв’ю британському журналісту Пірсу моргану, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Зеленський, він намагається бути "максимально чесним в усьому і з усіма".

Я, звичайно, знаю, що роблю помилки, як і кожна людина, яка намагається щось зробити в цьому житті, і коли будь-які газети та ЗМІ в Україні чи деінде говорять про якісь випадки корупції, то ось моя відповідь: ми боремося з цим, і такі випадки є, так, але ми будуємо велику антикорупційну інфраструктуру

- заявив він в інтерв’ю журналісту.

Також Президент України додав, що росіяни будуть й далі "підливати масла у вогонь", а саме - порушувати питання щодо труднощів в Україні, зокрема, у питаннях корупції. Вони робитимуть це з метою розділити українське суспільство.

Нам зрозуміло, що відбувається, що робить росія. І я думаю, що американці здебільшого це відчувають. Вони відчувають, де є правда, а де ні, де є дезінформація, де є реальні проблеми в Україні

- зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для проведення виборів в Україні потрібно кілька місяців, а не тижнів, як вважають росіяни.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна