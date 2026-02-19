Україна активно будує інфраструктуру - Зеленський про боротьбу з корупцією
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно будує антикорупційну інфраструктуру та бореться з випадками корупції. Він наголосив, що росія використовуватиме питання корупції для дезінформації та розколу суспільства.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна будує велику антикорупційну інфраструктуру, а також продовжує боротися з випадками корупції. Про це він розповів в інтерв’ю британському журналісту Пірсу моргану, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Зеленський, він намагається бути "максимально чесним в усьому і з усіма".
Я, звичайно, знаю, що роблю помилки, як і кожна людина, яка намагається щось зробити в цьому житті, і коли будь-які газети та ЗМІ в Україні чи деінде говорять про якісь випадки корупції, то ось моя відповідь: ми боремося з цим, і такі випадки є, так, але ми будуємо велику антикорупційну інфраструктуру
Також Президент України додав, що росіяни будуть й далі "підливати масла у вогонь", а саме - порушувати питання щодо труднощів в Україні, зокрема, у питаннях корупції. Вони робитимуть це з метою розділити українське суспільство.
Нам зрозуміло, що відбувається, що робить росія. І я думаю, що американці здебільшого це відчувають. Вони відчувають, де є правда, а де ні, де є дезінформація, де є реальні проблеми в Україні
Нагадаємо
