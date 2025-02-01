Угроза удара с Черного моря: враг держит два корабля, один с "Калибрами"
Киев • УНН
В Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых несет до 4 крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей с 22 ракетами, в Азовском море корабли отсутствуют.
В Черном море враг держит два корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 01.02.2025 в Черном и Средиземном морях есть вражеские корабли. В Азовском море корабли отсутствуют.
В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
в Черное море - 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
в Азовское море - 12 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
За сутки - 31 января на фронте произошло 132 боевых столкновения, из них 54 попытки прорыва на Покровском направлении. Противник нанес 49 авиаударов и использовал 900 дронов-камикадзе, осуществив около 5000 артобстрелов.
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