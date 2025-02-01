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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Угроза удара с Черного моря: враг держит два корабля, один с "Калибрами"

Угроза удара с Черного моря: враг держит два корабля, один с "Калибрами"

Киев  •  УНН

 • 8358 просмотра

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В Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых несет до 4 крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей с 22 ракетами, в Азовском море корабли отсутствуют.

В Черном море враг держит два корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).  

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 01.02.2025 в Черном и Средиземном морях есть вражеские корабли. В Азовском море корабли отсутствуют.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 12 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

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рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

За сутки - 31 января на фронте произошло 132 боевых столкновения, из них 54 попытки прорыва на Покровском направлении. Противник нанес 49 авиаударов и использовал 900 дронов-камикадзе, осуществив около 5000 артобстрелов.

Самая массированная атака БпЛА на Запорожье: обесточены более 400 абонентов01.02.25, 02:11 • 22454 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море

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