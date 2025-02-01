Загроза удару з Чорного моря: ворог тримає два кораблі, один з "Калібрами"

В Чорному морі ворог тримає два кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

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Зазначається, що станом на 06:00 01.02.2025 в Чорному та Середземному морях є ворожі кораблі. В Азовському морі кораблі відсутні.

В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет