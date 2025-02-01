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Загроза удару з Чорного моря: ворог тримає два кораблі, один з "Калібрами"

Загроза удару з Чорного моря: ворог тримає два кораблі, один з "Калібрами"

Київ • УНН

 • 31350 перегляди

В Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, один з яких несе до 4 крилатих ракет "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів з 22 ракетами, в Азовському морі кораблі відсутні.

В Чорному морі ворог тримає два кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).  

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 01.02.2025 в Чорному та Середземному морях є ворожі кораблі. В Азовському морі кораблі відсутні.

В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 12 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

Image

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

За добу - 31 січня на фронті відбулося 132 бойових зіткнення, з них 54 спроби прориву на Покровському напрямку. Противник завдав 49 авіаударів та використав 900 дронів-камікадзе, здійснивши близько 5000 артобстрілів.

Наймасованіша атака БпЛА на Запоріжжя: знеструмлено понад 400 абонентів01.02.25, 02:11 • 101539 переглядiв

Віта Зеленецька

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