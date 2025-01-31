132 бойових зіткнення за добу: окупанти активно атакують на Покровському напрямку

На даний час відбулося 132 бойових зіткнення. Від початку доби противник 54 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Як повідомили у Генштабі, за сьогодні противник завдав по території України 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів. Наші воїни відбили всі атаки окупантів.

На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутись вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку активність ворога з початку доби проявилась у трьох бойових зіткненнях. Штурмові дії відбувались поблизу населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Ще не завершилось одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші війська відбили 10 атак противника в районі Торецька. Крім того, противник завдав авіаційних ударів трьома керованими бомбами біля Дружківки.

Від початку доби противник 54 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

Противник зазнає значних втрат на цьому напрямку - за уточненою інформацією, протягом поточного місяця наші воїни знешкодили 15 185 окупантів, 6966 з них - безповоротно. Знищено 16 танків, 87 бойових броньованих машин, 320 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, один протитанковий ракетний комплекс, один склад зберігання пально-мастильних матеріалів, п’ять складів боєприпасів та 173 БпЛА, крім того, пошкоджено 14 танків, 25 бойових броньованих машин, 83 одиниці автомобільної техніки, 49 гармат та мінометів та одну реактивну систему залпового вогню.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне, де з початку доби українські захисники відбили п’ять атак противника.

На Гуляйпільському напрямку триває одна ворожа атака в напрямку населених пунктів Новопіль та Новосілка, наші оборонці успішно відбили один штурм противника. Водночас, противник завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по Новополю та скинув чотири КАБ поблизу П'ятихаток.

На Оріхівському напрямку противник один раз намагався просунутись в бік Новоданилівки, отримав відсіч. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Кам’янське некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми позицій українських воїнів.

В Курській області українські захисники сьогодні відбили 11 наступальних дій загарбників. Ворожа авіація завдала 20 ударів, застосувавши 29 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 313 артилерійських обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

Ще плюс 1670 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога