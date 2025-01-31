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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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132 боевых столкновения за сутки: оккупанты активно атакуют на Покровском направлении

132 боевых столкновения за сутки: оккупанты активно атакуют на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 2582 просмотра

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За сутки произошло 132 боевых столкновения, из них 54 попытки прорыва на Покровском направлении. Противник нанес 49 авиаударов и использовал 900 дронов-камикадзе, осуществив около 5000 артобстрелов.

В настоящее время произошло 132 боевых столкновения. С начала суток противник 54 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Как сообщили в Генштабе, за сегодня противник нанес по территории Украины 49 авиационных ударов, привлек 99 КАБ, использовал для поражения 900 дронов-камикадзе. Осуществил около пяти тысяч артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал недалеко от населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и Колодязов. Наши воины отбили все атаки оккупантов.

На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении активность врага с начала суток проявилась в трех боевых столкновениях. Штурмовые действия происходили вблизи населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино. Еще не завершилось одно боестолкновение.

На Торецком направлении наши войска отбили 10 атак противника в районе Торецка. Кроме того, противник нанес авиационные удары тремя управляемыми бомбами возле Дружковки.

С начала суток противник 54 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери на этом направлении - по уточненной информации, в течение текущего месяца наши воины обезвредили 15 185 оккупантов, 6966 из них - безвозвратно. Уничтожено 16 танков, 87 боевых бронированных машин, 320 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, один противотанковый ракетный комплекс, один склад хранения горюче-смазочных материалов, пять складов боеприпасов и 173 БПЛА, кроме того, повреждены 14 танков, 25 боевых бронированных машин, 83 единицы автомобильной техники, 49 пушек и минометов и одна реактивная система залпового огня.

На Новопавловском направлении враг пытался потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное, где с начала суток украинские защитники отбили пять атак противника.

На Гуляйпольском направлении продолжается одна вражеская атака в направлении населенных пунктов Новополь и Новоселка, наши защитники успешно отбили один штурм противника. В то же время, противник наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросил четыре КАБ вблизи Пятихаток.

На Ореховском направлении противник один раз пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор. Враг наносил авиационные удары по населенному пункту Каменское неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток было осуществлено три неудачных штурма позиций украинских воинов.

В Курской области украинские защитники сегодня отбили 11 наступательных действий захватчиков. Вражеская авиация нанесла 20 ударов, применив 29 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 313 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Еще плюс 1670 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага31.01.25, 08:23 • 27644 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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