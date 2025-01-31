Еще плюс 1670 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск по состоянию на 31 января. За минувшие сутки ликвидировано 1670 оккупантов, уничтожено 3 танка, 17 ББМ и другую военную технику.
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1670 оккупантов, 3 танка, 17 ББМ и другую военную технику. Потери врага обнародовал утром 31 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 837610 (+1670) человек ликвидировано
- танков - 9893 (+3)
- боевых бронированных машин - 20631 (+17)
- артиллерийских систем - 22445 (+33)
- РСЗВ - 1265 (+1)
- средства ППО - 1050 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23573 (+63)
- крылатые ракеты - 3054 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 35552 (+101)
- специальная техника - 3726 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Этой ночью ряд городов Ростовской области (россия) подвергся массированной атаке беспилотниками. По информации местных властей силы ПВО сбили несколько десятков дронов.
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