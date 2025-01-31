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Еще плюс 1670 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1670 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 9415 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск по состоянию на 31 января. За минувшие сутки ликвидировано 1670 оккупантов, уничтожено 3 танка, 17 ББМ и другую военную технику.

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1670 оккупантов, 3 танка, 17 ББМ и другую военную технику. Потери врага обнародовал утром 31 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 837610 (+1670) человек ликвидировано
    • танков - 9893 (+3)
      • боевых бронированных машин - 20631 (+17)
        • артиллерийских систем - 22445 (+33)
          • РСЗВ - 1265 (+1)
            • средства ППО - 1050 (0)
              • самолетов - 369 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23573 (+63)
                    • крылатые ракеты - 3054 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 35552 (+101)
                            • специальная техника - 3726 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Война
                              heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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