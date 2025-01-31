Силы обороны восстановили позиции возле Удачного, враг оккупировал Новоандреевку в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
Силы обороны Украины восстановили позиции вблизи Удачного. В то же время российские войска захватили Новоандреевку в Донецкой области и продвинулись возле нескольких населенных пунктов.
Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Удачного. Однако россияне оккупировали Новоандреевку в Донецкой области. Об этом информирует украинский OSINT-проект DeepState в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
В ночь на 31 января проект DeepState обновил карту боевых действий. Согласно оперативной информации, украинские военные восстановили позиции возле Удачного.
В то же время аналитики фиксируют, что россияне оккупировали Новоандреевку в Донецкой области и продвинулись возле ряда населенных пунктов.
Силы Обороны восстановили позиции возле Удачного. Враг оккупировал Новоандреевку, а также продвинулся в Нелиповке, Котлино и возле Шевченко
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