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Количество боевых столкновений на фронте выросло до 125: где россияне атакуют активнее всего

Киев  •  УНН

 • 1556 просмотра

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За сутки произошло 125 боевых столкновений, россияне нанесли 44 авиаудара и выпустили 1007 дронов-камикадзе. Самые активные бои продолжаются на Покровском, Краматорском и Торецком направлениях.

На фронте произошло 125 боевых столкновений. Армия рф активно действует на Покровском, Краматорском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

«Сегодня российское государство-террорист нанесло 44 авиаудара, сбросив при этом 88 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 1007 дронов-камикадзе и совершили более 4600 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах», - сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении состоялось одно боестолкновение в направлении Липцов. Также враг нанес авиаудар по району Казачьей Лопани.

Три раза агрессор атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки. Подразделения Сил обороны остановили все атаки противника.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Копанки, Балка Журавка, Ямполовка, Зеленая Долина, Терны и Колодязи. Наши воины отбили девять вражеских атак. Под авиаударами оказались районы Новой Кругляковки и Лимана.

На Северском направлении с начала суток враг совершил девять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского, все боестолкновения завершены. Противник нанес авиаудары по Дроновке и Северску.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 10 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочек, Часового Яра и Предтечино. В то же время, враг нанес авиаудары по районам Федоровки, Тихоновки и Белокузминовки.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз пытались продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского, одно столкновение еще продолжается. Также - бомбили Щербиновку, Катериновку, Клебан-Бык и Иванополье, применив КАБ.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 51 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглось Белицкое.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении, за сегодня, составили 337 человек убитыми и ранеными, уничтожено десять автомобилей, одну антенну БпЛА, одно средство спутниковой связи, два средства РЭБ, один ПТРК, комплекс наблюдения «Муром-М» и три БпЛА оперативно-тактического уровня, кроме того, существенно повреждены два миномета противника.

На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку позиций украинских войск вблизи Константинополя. Авиаударам подверглись населенные пункты Разлив и Комар.

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил четыре попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новополя и Новоселки. От вражеских авиаударов пострадали Терновое и Темировка.

На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении российские захватчики семь раз пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понеся потери - отступили.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили 11 атак захватнической армии на этом направлении, кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 12 авиаударов, сбросив при этом 16 КАБ.

Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих30.01.25, 07:27 • 114514 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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