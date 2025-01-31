Сили оборони відновили позиції біля Удачного, ворог окупував Новоандріївку на Донеччині - DeepState

Сили Оборони України відновили позиції біля Удачного. Однак росіяни окупували Новоандріївку на Донеччині. Про це інформує український OSINT-проєкт DeepState у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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У ніч на 31 січня проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. Згідно з оперативною інформацією, українські військові відновили позиції біля Удачного.

Водночас аналітики фіксують, що росіяни окупували Новоандріївку на Донеччині та просунулися біля низки населених пунктів.

Сили Оборони відновили позиції біля Удачного. Ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко - йдеться у дописі.

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