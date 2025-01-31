Ще плюс 1670 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1670 окупантів, 3 танки, 17 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 31 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 837610 (+1670) осіб ліквідовано

танків ‒ 9893 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 20631 (+17)

артилерійських систем ‒ 22445 (+33)

РСЗВ ‒ 1265 (+1)

засоби ППО ‒ 1050 (0)

літаків ‒ 369 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23573 (+63)

крилаті ракети ‒ 3054 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 35552 (+101)

спеціальна техніка ‒ 3726 (+1)

Дані уточнюються.

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