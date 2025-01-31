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Ще плюс 1670 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

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Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ станом на 31 січня. За минулу добу ліквідовано 1670 окупантів, знищено 3 танки, 17 ББМ та іншу військову техніку.

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1670 окупантів, 3 танки, 17 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 31 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 837610 (+1670) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 9893 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 20631 (+17)
        • артилерійських систем ‒ 22445 (+33)
          • РСЗВ ‒ 1265 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1050 (0)
              • літаків ‒ 369 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23573 (+63)
                    • крилаті ракети ‒ 3054 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 35552 (+101)
                            • спеціальна техніка ‒ 3726 (+1)

                              Дані уточнюються.

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