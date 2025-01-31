У Ростовській області знову гучно: місцева влада поскаржилася на атаку БпЛА
Київ • УНН
У ростовській області рф сили ППО збили 25 безпілотників над різними районами регіону. В результаті атаки пошкоджено ЛЕП у Красносулинському районі, постраждалих немає.
Цієї ночі низка міст Ростовської області (росія) зазнала масованої атаки безпілотниками. За інформацією місцевої влади сили ППО збили кілька десятків дронів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.
Деталі
Вночі 31 січня Ростовську область атакували 25 БпЛА. Як повідомляє губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, всі повітряні цілі було нейтралізовано.
Цієї ночі в Ростовській області сили та засоби протиповітряної оборони відбивали масовану повітряну атаку ворога. Усього було знищено 25 БПЛА: у Ростові, Таганрозі, Шахтах, Новошахтинську, Азовському, Чортківському, Жовтневому сільському, Тарасівському, Красносулинському, Міллерівському та Зерноградському районах
"У Красносулинському районі біля хутора Грачів через падіння уламків БПЛА на опору ЛЕП стався обрив електропроводів. На місце виїхали чергові служби", - додав чиновник.
За його словами, постраждалих немає.
Інформація про наслідки на землі в інших містах та районах уточнюється.
Нагадаємо
Дрони пошкодили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та 23-й ракетний арсенал у Тверській області рф. Внаслідок атаки сталася пожежа, розлив нафтопродуктів та серія вибухів на військових об'єктах.
Атака дронів у Ростовській області: пожежа на підприємстві та пошкоджені будинки10.01.25, 06:11 • 46282 перегляди