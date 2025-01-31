У Ростовській області знову гучно: місцева влада поскаржилася на атаку БпЛА

Цієї ночі низка міст Ростовської області (росія) зазнала масованої атаки безпілотниками. За інформацією місцевої влади сили ППО збили кілька десятків дронів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

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Вночі 31 січня Ростовську область атакували 25 БпЛА. Як повідомляє губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, всі повітряні цілі було нейтралізовано.

Цієї ночі в Ростовській області сили та засоби протиповітряної оборони відбивали масовану повітряну атаку ворога. Усього було знищено 25 БПЛА: у Ростові, Таганрозі, Шахтах, Новошахтинську, Азовському, Чортківському, Жовтневому сільському, Тарасівському, Красносулинському, Міллерівському та Зерноградському районах - пише Слюсар.

"У Красносулинському районі біля хутора Грачів через падіння уламків БПЛА на опору ЛЕП стався обрив електропроводів. На місце виїхали чергові служби", - додав чиновник.

За його словами, постраждалих немає.

Інформація про наслідки на землі в інших містах та районах уточнюється.

Нагадаємо

Дрони пошкодили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та 23-й ракетний арсенал у Тверській області рф. Внаслідок атаки сталася пожежа, розлив нафтопродуктів та серія вибухів на військових об'єктах.

Атака дронів у Ростовській області: пожежа на підприємстві та пошкоджені будинки