В Ростовской области снова шумно: местные власти пожаловались на атаку БпЛА
Киев • УНН
В ростовской области рф силы ПВО сбили 25 беспилотников над разными районами региона. В результате атаки повреждена ЛЭП в Красносулинском районе, пострадавших нет.
Этой ночью ряд городов Ростовской области (россия) подвергся массированной атаке беспилотниками. По информации местных властей силы ПВО сбили несколько десятков дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
Детали
Ночью 31 января Ростовскую область атаковали 25 БпЛА. Как сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, все воздушные цели были нейтрализованы.
Этой ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражали массированную воздушную атаку врага. Всего было уничтожено 25 БПЛА: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах
"В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. На место выехали дежурные службы", - добавил чиновник.
По его словам, пострадавших нет.
Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется.
Напомним
Дроны повредили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и 23-й ракетный арсенал в Тверской области рф. В результате атаки произошел пожар, разлив нефтепродуктов и серия взрывов на военных объектах.
Атака дронов в Ростовской области: пожар на предприятии и поврежденные дома10.01.25, 06:11 • 46110 просмотров