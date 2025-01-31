В Ростовской области снова шумно: местные власти пожаловались на атаку БпЛА

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В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 70249 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 106236 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 109409 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 113815 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 110812 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
30 января, 11:49 • 108570 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
30 января, 11:20 • 107715 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
30 января, 11:09 • 102279 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
30 января, 10:25 • 101729 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

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Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
30 января, 09:58 • 102078 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ростовской области снова шумно: местные власти пожаловались на атаку БпЛА

В Ростовской области снова шумно: местные власти пожаловались на атаку БпЛА

Киев  •  УНН

 • 4827 просмотра

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В ростовской области рф силы ПВО сбили 25 беспилотников над разными районами региона. В результате атаки повреждена ЛЭП в Красносулинском районе, пострадавших нет.

Этой ночью ряд городов Ростовской области (россия) подвергся массированной атаке беспилотниками. По информации местных властей силы ПВО сбили несколько десятков дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Детали

Ночью 31 января Ростовскую область атаковали 25 БпЛА. Как сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, все воздушные цели были нейтрализованы. 

Этой ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражали массированную воздушную атаку врага. Всего было уничтожено 25 БПЛА: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах

- пишет Слюсар.

"В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. На место выехали дежурные службы", - добавил чиновник.

По его словам, пострадавших нет.

Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется.

Напомним

Дроны повредили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и 23-й ракетный арсенал в Тверской области рф. В результате атаки произошел пожар, разлив нефтепродуктов и серия взрывов на военных объектах.

Атака дронов в Ростовской области: пожар на предприятии и поврежденные дома10.01.25, 06:11 • 46110 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война

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