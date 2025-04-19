Угроза обстрелов с Черного моря: россия вывела ракетоноситель
Киев • УНН
Утром 19 апреля россия вывела в Черное море корабль-носитель ракет "Калибр". По данным ВМС ВСУ, он имеет общий залп до шести ракет.
Утром 19 апреля россия вывела на боевое дежурство в Черное море один корабль, который является носителем "Калибров" общим залпом до шести ракет. В Азовском море российские корабли отсутствуют. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
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По состоянию на 06:00 19.04.2025 в акватории Черного моря зафиксирован вражеский ракетоноситель с "Калибрами" на борту.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 6 судов, из них 4 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 7 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
Накануне, 18 апреля в акваториях Черного и Азовского морей не было зафиксировано вражеских кораблей.
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