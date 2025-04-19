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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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Загроза обстрілів з Чорного моря: росія вивела ракетоносій

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Вранці 19 квітня росія вивела у Чорне море корабель-носій ракет "Калібр". За даними ВМС ЗСУ, він має загальний залп до шести ракет.

Загроза обстрілів з Чорного моря: росія вивела ракетоносій

Вранці 19 квітня, росія вивела на бойове чергування у Чорне море один корабель, який є носієм "Калібрів" загальним залпом до шести крилатих ракет. В Азовському морі російські кораблі відсутні. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Станом на 06:00 19.04.2025 в акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий ракетоносій з "Калібрами" на борту.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет

- повідомляє ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор. 

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Напередодні, 18 квітня в акваторіях Чорного та Азовського морів не було зафіксовано ворожих кораблів. 

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський17.04.25, 15:01 • 106206 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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