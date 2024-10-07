Угроза атаки вражеских дронов сохраняется для трех областей - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных вражеских беспилотников в Киевской, Полтавской и Черкасской областях, пишет УНН.

Детали

"Для Киевской, Полтавской и Черкасской областей сохраняется угроза применения ударных вражеских БпЛА", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

При этом на сейчас объявлен отбой угрозы по вражескому МиГ-31К.

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