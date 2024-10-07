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Загроза атаки ворожих дронів зберігається для трьох областей - Повітряні сили

Загроза атаки ворожих дронів зберігається для трьох областей - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 16769 перегляди

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування ударних ворожих безпілотників у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних ворожих безпілотників у Київській, Полтавській та Черкаській областях, пише УНН.

Деталі

"Для Київської, Полтавської та Черкаської областей зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

При цьому наразі оголошено відбій загрози по ворожому МіГ-31К.

Ракетна атака рф на Київ: ППО знищила всі цілі, уламки впали в двох районах07.10.24, 09:11 • 20060 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
poltavaПолтава
cherkasyЧеркаси
kyivКиїв

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