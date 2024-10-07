Загроза атаки ворожих дронів зберігається для трьох областей - Повітряні сили
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування ударних ворожих безпілотників у Київській, Полтавській та Черкаській областях.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних ворожих безпілотників у Київській, Полтавській та Черкаській областях, пише УНН.
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"Для Київської, Полтавської та Черкаської областей зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
При цьому наразі оголошено відбій загрози по ворожому МіГ-31К.
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