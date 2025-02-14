Удар российского дрона на ЧАЭС: на данный момент угроз для населения нет, радиационное состояние в норме - Минсреды
Киев • УНН
Министр защиты окружающей среды сообщила о стабильной радиационной ситуации в Чернобыльской зоне после атаки российского дрона. 39 датчиков ежечасно контролируют уровень радиации, который остается в пределах нормы.
Сейчас радиационный фон в Чернобыльской зоне отчуждения в пределах нормы и находится под постоянным контролем. Угрозы для населения нет. Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.
Сейчас ситуация стабильна, мы постоянно продолжаем контроль. В Чернобыльской зоне отчуждения работает постоянно автоматизированная система контроля радиационного состояния. Это 39 датчиков, которой расположены по территории зоны отчуждения, и они каждый час передают данные о радиационном состоянии. Сейчас угроз для населения нет, то есть никакие показатели не превышают нормы
Она отметила, что система работает в штатном режиме, а также был усилен мониторинг, выставив больше постов.
Напомним
14 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС.
В Минэнерго отметили, что пробитие и создание ударной волны в рейде однозначно приведет к значительному повышению радиационного фона в пределах определенного региона.
Служба безопасности Украины показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС. Установлено, что атака на ЧАЭС была осуществлена дроном-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед". В настоящее время проводится досудебное расследование.