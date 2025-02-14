Удар российского дрона на ЧАЭС: на данный момент угроз для населения нет, радиационное состояние в норме - Минсреды

ukenru
Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
15:10 • 20441 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
13:51 • 107558 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
11:50 • 103069 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
11:31 • 104608 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
11:00 • 105294 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
09:47 • 106098 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 108126 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 108810 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 140483 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 144835 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Гегсет рассказал о возможности применения ядерного оружия для защиты Украины

Гегсет рассказал о возможности применения ядерного оружия для защиты Украины

14 февраля, 06:08 • 109090 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 131026 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 120555 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

10:16 • 103375 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

11:30 • 116320 просмотра
публикации
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

13:51 • 107558 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

11:30 • 116321 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 131026 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 211811 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 220365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала движение BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала движение BDS на Берлинале

15:30 • 3950 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

10:16 • 103375 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 120555 просмотра
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 124219 просмотра
Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

13 февраля, 16:24 • 122151 просмотра
Актуальное
Удар российского дрона на ЧАЭС: на данный момент угроз для населения нет, радиационное состояние в норме - Минсреды

Удар российского дрона на ЧАЭС: на данный момент угроз для населения нет, радиационное состояние в норме - Минсреды

Киев  •  УНН

 • 13161 просмотра

Read in English

Министр защиты окружающей среды сообщила о стабильной радиационной ситуации в Чернобыльской зоне после атаки российского дрона. 39 датчиков ежечасно контролируют уровень радиации, который остается в пределах нормы.

Сейчас радиационный фон в Чернобыльской зоне отчуждения в пределах нормы и находится под постоянным контролем. Угрозы для населения нет. Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Сейчас ситуация стабильна, мы постоянно продолжаем контроль. В Чернобыльской зоне отчуждения работает постоянно автоматизированная система контроля радиационного состояния. Это 39 датчиков, которой расположены по территории зоны отчуждения, и они каждый час передают данные о радиационном состоянии. Сейчас угроз для населения нет, то есть никакие показатели не превышают нормы

- сказала Гринчук.

Она отметила, что система работает в штатном режиме, а также был усилен мониторинг, выставив больше постов.

Напомним

14 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС.

В Минэнерго отметили, что пробитие и создание ударной волны в рейде однозначно приведет к значительному повышению радиационного фона в пределах определенного региона.

Служба безопасности Украины показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС. Установлено, что атака на ЧАЭС была осуществлена дроном-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед". В настоящее время проводится досудебное расследование.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
khesa-shakhed-136Шахед-136
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский

Обратиться по вопросам размещения рекламы