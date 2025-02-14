Пошкодження саркофага на ЧАЕС може призвести до значного підвищення радіаційного фону - Міненерго

Пошкодження саркофага на Чорнобильській АЕС може спричинити суттєве підвищення радіаційного фону, що становить загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн. Про це розповів заступник Міністра енергетики України Роман Андарак в ефірі телемарафону, передає УНН.

Зараз відбувається гасіння наслідків пожежі. Після цього буде проведена оцінка наслідків та вирішення питань, щодо подальших заходів…Саркофаг не призначений для того, аби захищати станцію від ракет чи БПЛА, він потрібен для того, аби запобігти розповсюдженню ядерного пилу, який під ним. Пробиття та створення ударної хвилі в рейді однозначно призведе до значного підвищення радіаційного фону в межах певного регіону - сказав Андарак.

За його словами, якою буде ця територія залежить від того, якої сили буде вибух: "Пил може бути рознесений і на територію наших сусідів".

Нагадаємо

14 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС.