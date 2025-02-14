Повреждение саркофага на ЧАЭС может привести к значительному повышению радиационного фона - Минэнерго

Повреждение саркофага на Чернобыльской АЭС может вызвать существенное повышение радиационного фона, что представляет угрозу не только для Украины, но и для соседних стран. Об этом рассказал заместитель Министра энергетики Украины Роман Андарак в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас происходит тушение последствий пожара. После этого будет проведена оценка последствий и решение вопросов относительно дальнейших мероприятий ... Саркофаг не предназначен для того, чтобы защищать станцию от ракет или БПЛА, он нужен для того, чтобы предотвратить распространение ядерной пыли, которая под ним. Пробитие и создание ударной волны в рейде однозначно приведет к значительному повышению радиационного фона в пределах определенного региона - сказал Андарак.

По его словам, какой будет эта территория зависит от того, какой силы будет взрыв: «Пыль может быть разнесена и на территорию наших соседей».

Напомним

14 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС.