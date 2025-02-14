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Пошкодження саркофага на ЧАЕС: в СБУ показали уламки дрона

Пошкодження саркофага на ЧАЕС: в СБУ показали уламки дрона

Київ • УНН

 • 28543 перегляди

СБУ виявила уламки російського дрона-камікадзе "Герань-2", який пошкодив конструкцію укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС. Радіаційний фон на території станції залишається в межах норми.

Служба безпеки України показала уламки дрона, який атакував ЧАЕС. Встановлено, що атака на ЧАЕС була здійснена дроном-камікадзе "Герань-2" типу "Шахед". Наразі проводиться досудове розслідування.

Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Деталі

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції і разом із відповідними органами працюють на місці події. На даний час радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує допустимих значень. Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано

- йдеться в повідомленні. 

Співробітники СБУ виявили всередині та поблизу укриття уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером.

За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед".

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Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту. Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину рф та притягнення винних до відповідальності

- додали в СБУ.

Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Заходи проводяться за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо

14 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС.

 Пошкодження саркофага на Чорнобильській АЕС може спричинити суттєве підвищення радіаційного фону, що становить загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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