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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повреждение саркофага на ЧАЭС: в СБУ показали обломки дрона

Повреждение саркофага на ЧАЭС: в СБУ показали обломки дрона

Киев  •  УНН

 • 9611 просмотра

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СБУ обнаружила обломки российского дрона-камикадзе «Герань-2», который повредил конструкцию укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС. Радиационный фон на территории станции остается в пределах нормы.

Служба безопасности Украины показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС. Установлено, что атака на ЧАЭС была осуществлена дроном-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед". В настоящее время проводится досудебное расследование.

Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия. В настоящее время радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения не превышает допустимых значений. Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован

- говорится в сообщении. 

Сотрудники СБУ обнаружили внутри и вблизи укрытия обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.

По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".

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Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту. В результате попадания повреждена конструкция укрытия. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления рф и привлечения виновных к ответственности

- добавили в СБУ.

Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Мероприятия проводятся под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Напомним,

14 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС.

 Повреждение саркофага на Чернобыльской АЭС может вызвать существенное повышение радиационного фона, что представляет угрозу не только для Украины, но и для соседних стран. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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