Повреждение саркофага на ЧАЭС: в СБУ показали обломки дрона
Киев • УНН
СБУ обнаружила обломки российского дрона-камикадзе «Герань-2», который повредил конструкцию укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС. Радиационный фон на территории станции остается в пределах нормы.
Служба безопасности Украины показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС. Установлено, что атака на ЧАЭС была осуществлена дроном-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед". В настоящее время проводится досудебное расследование.
Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
Детали
Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия. В настоящее время радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения не превышает допустимых значений. Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован
Сотрудники СБУ обнаружили внутри и вблизи укрытия обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.
По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".
Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту. В результате попадания повреждена конструкция укрытия. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления рф и привлечения виновных к ответственности
Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Мероприятия проводятся под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
Напомним,
14 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС.
Повреждение саркофага на Чернобыльской АЭС может вызвать существенное повышение радиационного фона, что представляет угрозу не только для Украины, но и для соседних стран.