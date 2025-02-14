Повреждение саркофага на ЧАЭС: в СБУ показали обломки дрона

Служба безопасности Украины показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС. Установлено, что атака на ЧАЭС была осуществлена дроном-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед". В настоящее время проводится досудебное расследование.

Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия. В настоящее время радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения не превышает допустимых значений. Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован

Сотрудники СБУ обнаружили внутри и вблизи укрытия обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.

По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".

Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту. В результате попадания повреждена конструкция укрытия. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления рф и привлечения виновных к ответственности