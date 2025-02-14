Удар російського дрона на ЧАЕС: наразі загроз для населення немає, радіаційний стан у нормі - Міндовкілля
Київ • УНН
Міністр захисту довкілля повідомила про стабільну радіаційну ситуацію в Чорнобильській зоні після атаки російського дрона. 39 датчиків щогодини контролюють рівень радіації, який залишається в межах норми.
Наразі радіаційний фон в Чорнобильській зоні відчуження в межах норми та перебуває під постійним контролем. Загроз для населення немає. Про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.
Наразі ситуація стабільна, ми постійно продовжуємо контроль. У Чорнобильській зоні відчуження працює постійно автоматизована система контролю радіаційного стану. Це 39 датчиків, якій розташовані по території зони відчуження, і вони кожну годину передають дані про радіаційний стан. Наразі загроз для населення немає, тобто жодні показники не перевищують норми
Вона наголосила, що система працює у штатному режимі, а також було посилено моніторинг, виставивши більше постів.
Нагадаємо
14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС.
У Міненерго наголосили, що пробиття та створення ударної хвилі в рейді однозначно призведе до значного підвищення радіаційного фону в межах певного регіону.
Служба безпеки України показала уламки дрона, який атакував ЧАЕС. Встановлено, що атака на ЧАЕС була здійснена дроном-камікадзе "Герань-2" типу "Шахед". Наразі проводиться досудове розслідування.