Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД

В течение ночи из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины - Мирнограде Донецкой области, Сумах и Кривом Роге Днепропетровской области. В Сумах ищут еще трех людей, которые могли пострадать от удара по пятиэтажке. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах. Уничтожено около полутора десятков квартир, тушение пожара продолжается. Подразделения ГСЧС спасли 10 человек, пострадали по меньшей мере 8 жителей. Среди пропавших без вести могут быть еще три человека - написал Клименко в соцсетях.

Кроме того, поздно вечером армия рф ракетой ударила по Мирнограду в Донецкой области, частично разрушен пятиэтажный дом. По данным МВД, два человека погибли, их тела деблокировали из-под завалов спасатели. Еще 6 человек спасены из-под завалов, из них ребенок. 4 человека получили ранения.

Тем временем в Кривом Роге, как сообщается, возросло количество жертв ракетного удара до 4 человек. Ночью в медицинском учреждении умерла женщина. Общее количество погибших и пострадавших - более полусотни.

На месте удара в Кривом Роге работали около 170 полицейских и спасателей. Развернуты пункты обогрева и оперативные штабы полиции. За ночь принято 205 обращений граждан. Психологическую помощь получили 72 жителя уничтоженного дома, добавил Клименко.

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