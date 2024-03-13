Атака БпЛА в Сумах: был поврежден многоквартирный жилой дом

Ночью город Сумы был атакован вражескими БпЛА типа "Shahed". В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью российские беспилотные летательные аппараты типа "Shahed" атаковали город Сумы.

В результате этого был поврежден многоквартирный жилой дом.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Подробности и последствия авиационного удара выясняются.

Будьте внимательны и осторожны и во время сигнала Воздушной тревоги всегда спускайтесь в укрытие - Сумская областная военная администрация.

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На улице Г. Кондратьева уже развернут штаб ГСЧС. Жители могут получить необходимую помощь и информацию.

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