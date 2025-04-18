Удар рф по Николаеву БПЛА неустановленного типа: спасатели показали последствия

В Николаеве ликвидировали масштабный пожар на 700 м кв., который возник после российского дронового обстрела накануне. Чрезвычайники уточнили последствия атаки и показали фото с места происшествия. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Напомним

Вечером 17 апреля враг нанес удар по Николаеву ударным дроном, тип которого устанавливается.

Вечером враг нанес удар по Николаеву с помощью дрона неустановленного типа. В результате атаки вспыхнули склады с бытовыми товарами частного предприятия - говорится в заметке ГСЧС.

Отмечается, что из-за значительного количества легковоспламеняющихся предметов пожар приобрел масштабы 700 кв.м.

"К ее ликвидации привлекли 50 спасателей и 9 единиц техники", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что несмотря на сложные условия, пожар удалось полностью потушить. Погибших и пострадавших нет.

Напомним

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