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Удар рф по Николаеву БПЛА неустановленного типа: спасатели показали последствия

Киев • УНН

 • 186 просмотра

В Николаеве ликвидировали пожар на площади 700 кв.м, вызванный вражеским дроном. Возгорание возникло на складах с бытовыми товарами, привлечено 50 спасателей.

Удар рф по Николаеву БПЛА неустановленного типа: спасатели показали последствия

В Николаеве ликвидировали масштабный пожар на 700 м кв., который возник после российского дронового обстрела накануне. Чрезвычайники уточнили последствия атаки и показали фото с места происшествия. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Напомним

Вечером 17 апреля враг нанес удар по Николаеву ударным дроном, тип которого устанавливается.

Вечером враг нанес удар по Николаеву с помощью дрона неустановленного типа. В результате атаки вспыхнули склады с бытовыми товарами частного предприятия

- говорится в заметке ГСЧС.

Отмечается, что из-за значительного количества легковоспламеняющихся предметов пожар приобрел масштабы 700 кв.м.

"К ее ликвидации привлекли 50 спасателей и 9 единиц техники", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что несмотря на сложные условия, пожар удалось полностью потушить. Погибших и пострадавших нет.

Напомним

российские войска готовят новые удары по Украине накануне и после Пасхи. Нацполиция усиливает безопасность на Пасху, будут патрулировать возле храмов и проводить осмотр вещей.

Оккупанты атакуют Украину "шахедами" с отравляющим газом: чем это опасно для гражданских17.04.25, 14:41 • 9416 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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