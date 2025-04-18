Удар рф по Миколаєву БпЛА невстановленого типу: рятувальники показали наслідки

У Миколаєві ліквідували масштабну пожежу на 700 м кв., яка виникла після російського дронового обстрілу напередодні. Надзвичайники уточнили наслідки атаки та показали фото з місця події. Про це інформує УНН із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Ввечері 17 квітня ворог завдав удару по Миколаєву ударним дроном, тип якого встановлюється.

Ввечері ворог завдав удару по Миколаєву за допомогою дрона невстановленого типу. Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства - йдеться у дописі ДСНС.

Зазначається, що через значну кількість легкозаймистих предметів пожежа набула масштабів 700 кв.м.

"До її ліквідації залучили 50 рятувальників і 9 одиниць техніки", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники повідомили, що попри складні умови, пожежу вдалося повністю загасити. Загиблих і постраждалих немає.

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