Удар рф по Харькову: повреждены жилые дома, школа и два гаражных кооператива

В результате утреннего удара рф по Харькову повреждены 7 жилых домов, школа и два гаражных кооператива, в соседних многоэтажках выбиты окна. Предварительно, россияне ударили двумя межвидовыми планирующими боеприпасами УМПБ Д-30. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и Офис Генерального прокурора.

"В результате утреннего удара пострадало 7 жилых домов, школа, два гаражных кооператива, гражданские машины. Совокупно выбито 615 окон", - написал Терехов в Telegram.

По его словам, все профильные службы города работают на местах, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что под вражескими ударами оказался Киевский район города. По предварительным данным, россияне попали двумя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

За медицинской помощью с острой реакцией на стресс обратились четыре человека, среди них трое женщин в возрасте 38, 58, 66 лет и 52-летний мужчина.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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