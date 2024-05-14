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Удар рф по Харкову: пошкоджені житлові будинки, школа та два гаражні кооперативи

Удар рф по Харкову: пошкоджені житлові будинки, школа та два гаражні кооперативи

Київ • УНН

 • 17598 перегляди

Російський удар по Харкову пошкодив 7 житлових будинків, школу, два гаражі та цивільні автомобілі, вибивши 615 вікон і змусивши 4 людей звернутися за медичною допомогою.

Внаслідок ранкового удару рф по Харкову пошкоджено 7 житлових будинків, школа та два гаражні кооперативи, у сусідніх багатоповерхівках вибито вікна.  Попередньо, росіяни вдарили двома міжвидовими плануючими боєприпасами УМПБ Д-30. Про це УНН повідомляє із посиланням на мера міста Ігоря Терехова та Офіс Генерального прокурора. 

"Внаслідок ранкового удару постраждало 7 житлових будинків, школа, два гаражних кооперативи, цивільні автівки. Сукупно вибито 615 вікон", - написав Терехов у Telegram. 

За його словами, всі профільні служби міста працюють на місцях, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

В Офісі Генпрокурора уточнили, що під ворожими ударами опинився Київський район міста.  За попередніми даними, росіяни поцілили двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). 

За медичною допомогою з гострою реакцією на стрес звернулись чотири людини, серед них троє жінок віком 38, 58, 66 років та 52-річний чоловік. 

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

росіяни вранці обстріляли із артилерії Нікополь: є загиблий та поранений14.05.24, 09:38 • 16921 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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