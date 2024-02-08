Удар по Селидовому ночью наносился также и ракетами производства КНДР - полиция Донетчины

В ночь на 8 февраля армия рф ударила по Селидовому в Донецкой области, по предварительным выводам, и баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Оккупанты ударили по городу 8-ю ракетами. Одна из них попала в многоквартирный дом. По предварительной информации, россия применила для удара ракеты КN 23 и С-300 - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в результате обстрелов погибла 50-летняя женщина, ее тело достали из-под завалов спасатели.

Семь человек получили ранения. Среди них - мальчик, которому завтра должно исполниться 7 лет, а также двое мужчин 18 и 51 лет, четыре женщины - 38, 42, 64, 88 лет.

Известно о повреждении 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведений, 2 админзданий, частного предприятия и 24 транспортных средств.

Дополнение

УНН сообщал, что 7 февраля россия нанесла удар по Харькову также и ракетами производства КНДР. Две из пяти вражеских ракет выпущенных по Харькову, по предварительным выводам, произведенные в КНДР.

Дополнительно

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз ранее призвали дождаться окончательных результатов экспертиз относительно возможного применения россией в Украине ракет северокорейского производства

"Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.