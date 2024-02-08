Удар по Селидовому вночі завдавався також і ракетами виробництва КНДР - поліція Донеччини

У ніч на 8 лютого армія рф вдарила по Селидовому на Донеччині, за попередніми висновками, і балістичні ракети KN-23 північнокорейського виробництва. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донецької області.

Окупанти вдарили по місту 8-ма ракетами. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, росія застосувала для удару ракети КN 23 та С-300 - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що внаслідок обстрілів загинула 50-річна жінка, її тіло дістали з-під завалів рятувальники.

Семеро людей зазнали поранень. Серед них – хлопчик, якому завтра має виповнитися 7 років, а також двоє чоловіків 18 і 51 років, чотири жінки - 38, 42, 64, 88 років.

Відомо про пошкодження 53 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 4 закладів освіти, 2 адмінбудівель, приватного підприємства та 24 транспортних засобів.

Доповнення

УНН повідомляв, що 7 лютого росія завдала удар по Харкову також і ракетами виробництва КНДР. Дві з п’яти ворожих ракет випущених по Харкову, за попередніми висновками, вироблені у КНДР.

Додатково

У Київському науково-дослідного інституту судових експертиз раніше закликали дочекатися остаточних результатів експертиз щодо можливого застосування росією в Україні ракет північнокорейського виробництва

"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим", - розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.