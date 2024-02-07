Удар по Харкову сьогодні завдавався також і ракетами виробництва КНДР – поліція Харківщини

Дві з п’яти ворожих ракет зранку випущених по Харкову, за попередніми висновками, вироблені у КНДР. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, пише УНН.

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За його словами, до такого попереднього висновку дійшли фахівці, після огляду уламків.

"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва.

Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - зазначив Болвінов.

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У Київському науково-дослідного інституту судових експертиз раніше закликали дочекатися остаточних результатів експертиз щодо можливого застосування росією в Україні ракет північнокорейського виробництва

"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим", - розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

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