Удар по Харькову сегодня наносился также и ракетами производства КНДР - полиция Харьковщины

Две из пяти вражеских ракет утром выпущенных по Харькову, по предварительным выводам, произведены в КНДР. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, пишет УНН.

Детали

По его словам, к такому предварительному выводу пришли специалисты, после осмотра обломков.

"Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, - северокорейского производства.

Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов - это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)", - отметил Болвинов.

Дополнительно

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз ранее призвали дождаться окончательных результатов экспертиз относительно возможного применения россией в Украине ракет северокорейского производства

"Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

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