Вражеская атака на Харьков: из-под завалов спасли женщину
Киев • УНН
Женщина 1971 года рождения была спасена из-под завалов в Харькове после того, как российская атака повредила здания. Пострадавшая получила легкие ранения.
В Харькове под завалами одного из зданий из-за атаки рф, оказалась женщина. Она была спасена силами ГСЧС в сотрудничестве с работниками газовой службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
ГСЧС уточняет, что российские войска ударили по объектам нежилой гражданской инфраструктуры в Слободском районе города около 6.00. Под завалами одного из зданий оказалась женщина 1971 года рождения. Она была спасена силами специалистов ГСЧС в сотрудничестве с работниками газовой службы Харькова.
Отмечается, что пострадавшая получила легкие повреждения.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в результате сегодняшней вражеской атаки на Харьков пострадали три человека, все - работники поврежденных предприятий, куда, предварительно, попали пять ракет С-300.
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Вражеская атака на Харьков: из-под завалов спасли женщину
Женщина 1971 года рождения была спасена из-под завалов в Харькове после того, как российская атака повредила здания. Пострадавшая получила легкие ранения.
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