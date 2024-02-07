Вражеская атака на Харьков: из-под завалов спасли женщину

В Харькове под завалами одного из зданий из-за атаки рф, оказалась женщина. Она была спасена силами ГСЧС в сотрудничестве с работниками газовой службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

ГСЧС уточняет, что российские войска ударили по объектам нежилой гражданской инфраструктуры в Слободском районе города около 6.00. Под завалами одного из зданий оказалась женщина 1971 года рождения. Она была спасена силами специалистов ГСЧС в сотрудничестве с работниками газовой службы Харькова.

Отмечается, что пострадавшая получила легкие повреждения.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в результате сегодняшней вражеской атаки на Харьков пострадали три человека, все - работники поврежденных предприятий, куда, предварительно, попали пять ракет С-300.

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