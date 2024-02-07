Ворожа атака на Харків: з-під завалів врятували жінку

У Харкові під завалами однієї з будівель через атаку рф, опинилась жінка. Її було врятовано силами ДСНС у співпраці з працівниками газової служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС.

Деталі

ДСНС уточнює, що російські війська вдарили по об'єктах нежитлової цивільної інфраструктури у Слобідському районі міста близько 6.00. Під завалами однієї з будівель опинилась жінка 1971 року народження. Її було врятовано силами фахівців ДСНС у співпраці з працівниками газової служби Харкова.

Зазначається, що постраждала отримала легкі ушкодження.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Харків постраждали троє людей, усі - працівники пошкоджених підприємств, куди, попередньо, влучили п'ять ракет С-300.

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