Участники консультаций с Зеленским назвали стенограмму отредактированной

"Я утверждаю, что это не полная стенограмма - она цензурированная. Я внимательно ее прочитал, я точно ее помню", - отметил Ляшко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, в стенограмме отсутствуют его отдельные реплики, в частности, нет его замечаний в сторону Зеленского о нарушении Конституции Украины.

Кроме того, Ляшко настаивает, чтобы была обнародована полная видеозапись консультаций.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко тоже написала в Facebook об опечатках в стенограмме.

"Ну, и эпические "опечатки". Например, в стенограмме я вроде говорю о большой работе ВР "в адаптации законов в сенат". Конечно, в реале речь шла об адаптации в ЕС и НАТО", - написала Геращенко.

Кроме того, она добавила, что большинство присутствующих в зале, лидеры фракций, приглашенные и допущенные на 4-й президентский этаж, по списку названы "Выступающий", то есть, на консультациях их не идентифицировали.

Напомним, Администрация Президента обнародовала стенограмму встречи Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций 21 мая.

Зеленский 21 мая провел встречу с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп относительно проведения досрочных выборов в ВР. После встречи Президент обратился к председателю Рады с требованием собрать внеочередное заседание парламента для голосования за связанные с объявленными досрочными выборами в парламент законопроекты. Заседание состоялось 22 мая, однако законопроекты депутаты "провалили".

Один из них касался изменений в избирательное законодательство. В частности, в президентском законопроекте предлагались закрытые избирательные списки. Это вызвало определенное возмущение и, после того, как соответствующий законопроект в Раде не проголосовали, представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук, которого процитировала пресс-служба АП, заявил, что "принципиальная позиция Президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что выборы должны проходить по открытым спискам".

"Вместе с тем, по словам Руслана Стефанчука, во время консультаций с Президентом Украины 21 мая председатель Верховной Рады, его заместители и лидеры фракций и групп отметили, что пока нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки. Поэтому участники встречи согласовали компромиссное решение - поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер в 3%", отметили тогда в АП.

В ответ председатель ВР Андрей Парубий заявил, что "никакого компромисса, тем более, консенсуса, не было достигнуто относительно закрытых списков". Он добавил, что от имени председателей всех фракций требует публичного предоставления стенограммы консультаций.