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Представник Президента: Зеленський за відкриті списки на виборах

Представник Президента: Зеленський за відкриті списки на виборах

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Позиція Президента України Володимира Зеленського полягає у тому, що вибори мають відбуватися за відкритими списками. Про це заявив радник Президента України – представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Принципова позиція Президента України Володимира Зеленського полягає в тому, що вибори мають відбуватися за відкритими списками", - процитували у прес-службі АП слова Стефанчука. 

"Це європейська практика, і це дає можливість громадянам, які обирають майбутній парламент, більш чітко й детально ознайомитися з тими людьми, які йдуть у партіях. І дати кредит довіри саме тим, хто, на їхню думку, зможе найбільш адекватно представити їх у законодавчому органі", – зазначив Стефанчук.

В АП вказали, що ця позиція Глави держави відображена у його передвиборчій програмі. А під час інавгураційної промови Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити Виборчий кодекс, де передбачена процедура відкритих списків.

"Водночас, за словами Руслана Стефанчука, під час консультацій із Президентом України 21 травня голова Верховної Ради, його заступники та лідери фракцій і груп наголосили, що наразі немає можливості швидко та якісно ухвалити відкриті виборчі списки. Тому учасники зустрічі погодили компромісне рішення – підтримати зміни до чинного закону про вибори народних депутатів, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар’єр до 3%", - додали в Адміністрації Президента.

Стефанчук також висловив сподівання на те, що партії дадуть громадянам можливість ознайомитися зі своїми списками і вплинути на вибір кандидатів на депутатський мандат настільки, наскільки це дозволяє чинне законодавство.

Нагадаємо, Рада провалила включення до порядку денного президентських законопроектів, зокрема, щодо змін до виборчого законодавства.

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