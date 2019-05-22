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Як фракції голосували за законопроект Зеленського про зміни до виборчого законодавства

Як фракції голосували за законопроект Зеленського про зміни до виборчого законодавства

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Народні депутати, які сьогодні зібралися на позачергове засідання Верховної Ради, провалили голосування щодо двох запропонованих Президентом України Володимиром Зеленським законопроектів, один з яких стосувався змін у виборче законодавство. Як саме голосували депутати з парламентських фракцій, повідомляє УНН з посиланням на дані на сайті парламенту.

Так, за включення до порядку денного сесії проектів законів про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України (№10319, №10319-1) проголосували 92 нардепи, проти - 68, утрималися - 43. Взагалі не голосували - 51.

У фракції БПП "за" виступили 17 депутатів, проти - 15, утрималися - 21. Не голосували - 11, і ще 71 був відсутній.

Нардепи з фракції "Народний фронт" віддали "за" лише два голоси, проти - 27, утрималися - 11. Не голосували - 16, були відсутні - 24.

Позафракційні нардепи віддали 22 голоси "за", "проти" серед них не голосував ніхто, утрималися - 6. Не голосували - 9, відсутні - 24.

Фракція "Опозиційний блок" віддала "за" 19 голосів, проти не голосував ніхто, утрималися - 3. Не голосували - 9, відсутні - 7.

У групі "Партія "Відродження" не підтримав внесення законопроектів жоден із депутатів, проти - 6, утрималися - 1, не голосували - 1. Відсутніми були 17 нардепів.

Нардепи з фракції "Самопоміч" віддали 17 голосів "за", проти - жодного, як і тих, хто утримався. Не голосували - 2, відсутні - 6.

У фракції Радикальної партії Олега Ляшка не знайшлося жодного, хто б підтримав рішення. Проти - 15, тих, хто утримався, не було, не голосували - 1, відсутні - 5.

Фракція "Батьківщина" підтримала внесення законопроектів у порядок денний 15 голосами, проти - 0, утрималися - 0, не голосували - 2, відсутні - 3.

У групі "Воля народу" нардепи не голосували "за", проти - 5, утрималися - 1, не голосували - 0, відсутні - 12.

Таким чином, жодного голосу "за" не віддали "радикали", депутатські групи "Партія "Відродження" та "Воля народу". Жодного голосу "проти" не було від позафракційних, "Опоблоку", "Самопомочі", "Батьківщини".

Нагадаємо, Рада провалила включення до порядку денного президентських законопроектів.

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